«نمو» تهبط للجلسة الثالثة وقيمة التداول تتراجع إلى 25 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة لتغلق عند 7714 نقطة فاقدة 33 نقطة بنحو 0.43 في المائة. وهبطت قيمة التداول 38 في المائة إلى 25 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 43 في المائة إلى 444 ألف سهم، أما الصفقات فنزلت 33 في المائة إلى 1543 صفقة. وارتفع سهم "بحر العرب" وحيدا بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 26.45 ريال، مقابل تراجع البقية، واستقرار "الوطنية للبناء والتسويق". وتصدر المتراجعة "العمران" 2.4 في المائة ليغلق عند 60.50 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" 0.56 في المائة ليغلق عند 70.50 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" 0.29 في المائة ليغلق عند 135.60 ريال.
وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 19 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 2.6 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 2.2 مليون ريال.
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