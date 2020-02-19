تداعيات «كورونا» مستمرة .. النفط يتراجع 2.3 % بتأثير مخاوف الطلب

عادت أسعار النفط إلى تسجيل خسائر وصلت إلى 2.3 في المائة أمس، مدفوعة بالمخاوف والقلق على الطلب العالمي على الخام جراء استمرار تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين وعدة دول التي أدت إلى شلل كبير في التنقلات وحركة السفر بالطيران وعززت توقعات انكماش الاقتصاد الصيني الذي يعد مكونا محوريا في الاقتصاد العالمي.

ويكبح تسجيل خسائر سعرية أوسع، اقتراب موعد الاجتماع الوزاري غير العادي لدول الإنتاج في "أوبك" وخارجها يومي 5 و6 آذار (مارس) المقبل في فيينا من أجل إعادة دراسة أوضاع السوق وتقييم علاقة العرض والطلب ومستوى نمو المخزونات وذلك في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد، وسط مؤشرات على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري واستمرار التشاور مع روسيا بشأن تخفيضات أعمق في مستوى الإنتاج بما يقلص المعروض النفطي العالمي.

وقال لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون إن أجواء الثقة تعود تدريجيا إلى السوق النفطية خاصة مع اقتراب موعد الاجتماع الوزاري الموسع لتحالف "أوبك +" وسط مؤشرات على تفاهمات جديدة معززة للاستقرار في السوق خاصة بعد الإعلان عن تأييد منتجي النفط الرئيسين في روسيا لفكرة تمديد تخفيضات إنتاج "أوبك +" إلى الربع الثاني، لافتين إلى أن سوق النفط العالمية تتطلع إلى استجابة قوية من المنتجين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأكد سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، أن اجتماع آذار (مارس) المقبل يعول عليه السوق كثيرا في اتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة ضعف الطلب الصيني والتغلب على وفرة الإمدادات في الأسواق وزيادة تنافس المنتجين على الأسواق الآسيوية رغم تآكل الطلب بها جراء الأزمة الراهنة. وذكر أن لقاء ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي مع الشركات الروسية لم يسفر عن التوافق على اقتراح إجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج أو مناقشتها ولكن التخفيضات الحالية وتمديدها موضع ترحيب حتى الآن من الشركات الروسية، لافتا إلى أنه إذا جاءت نتائج اجتماع آذار (مارس) أقل من طموحات وتوقعات السوق لن يكون لها تأثير يذكر في الأسعار والعكس صحيح.

من جانبه، قال روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إن تمديد تخفيضات الإنتاج إلى الربع الثاني أصبح شبه محسوم وتحظى بتوافق الحكومات والشركات في روسيا وفي الدول الأخرى أعضاء إعلان التعاون، كما أن السعودية ستظل الأكثر حماسا والتزاما بخطط خفض الإنتاج للمساعدة على استعادة التوازن بين العرض والطلب وتقليص فائض المخزونات الذي يكبح فرص تعافي أسعار النفط الخام.

وأوضح أن الإطار الزمني لتخفيضات الإنتاج سيظل محور مفاوضات المنتجين لما له من تأثير واسع في استقرار السوق من خلال التعامل مع كافة التحديات والعوامل الخارجية المؤثرة في الأسعار، مشيرا إلى أن "أوبك +" لا يزال ينتظر معرفة موقف روسيا النهائي بشأن إجراء تخفيضات أعمق لإنتاج النفط وهو ما يعد الآلية المتاحة للتخفيف من آثار تفشي فيروس كورونا في الصين والعالم. من ناحيتها، أكدت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرفة الفيدرالية النمساوية، أن وزراء الطاقة في الدول المنتجة في "أوبك +" لم يحسموا موقفهم وما زالوا في مرحلة التحضير والمشاورات حتى موعد انعقاد الاجتماع الوزاري ولكنهم دون شك سيأخذون بعين الاعتبار توصيات اللجنة الفنية في الأسبوع الماضي التي انتهت إلى التوصية بتعميق خفض الإنتاج بنحو 600 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام مع الحفاظ على الخفض الحالي البالغ 2.1 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام.

وذكرت أن فيروس كورونا أضاف دون شك مزيدا من الأعباء على توقعات نمو الطلب وتحديدا في الصين التي تعد أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، لافتة إلى خفض "أوبك" توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في بيانات الشهر الماضي وهو ما يعني أن السوق ستواجه وفرة متجددة رغم التخفيضات الأخيرة في الإنتاج.

من جانبه، قال أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إن الخوف من فيروس كورونا العالمي تسبب في مضاعفة الرهان الهبوطي خلال أسبوعين فقط ولا تزال توقعات الطلب على النفط قاتمة على الرغم من التطمينات التي قدمتها الصين للعالم بشأن الجهود السريعة للسيطرة على الفيروس.

وأوضح أن الأجواء القاتمة في السوق تسببت في خفض شركة جولدمان ساكس جروب توقعاتها للأسعار في الربع الأول من العام لخام غرب تكساس الوسيط وبرنت بمقدار عشرة دولارات للبرميل، كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن الاستهلاك العالمي للنفط سينخفض هذا الربع للمرة الأولى منذ أكثر من عقد وعلى الرغم من تباطؤ صفقات البيع خاصة على خام غرب تكساس الوسيط إلا أن وضعه الإجمالي في هذا العقد لا يزال الأكثر هبوطا منذ نوفمبر الماضي.

وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة متجهة صوب 56 دولارا للبرميل أمس، تأثرا بالمخاوف حيال الطلب على النفط بفعل تفشي فيروس كورونا في الصين وعدم اتخاذ أي تحرك جديد من جانب "أوبك" وحلفائها لدعم السوق.

وخفضت جهات ترصد السوق، منها وكالة الطاقة الدولية، تقديراتها للطلب على النفط في 2020 بسبب الفيروس. ورغم تباطؤ وتيرة ظهور حالات جديدة في البر الرئيس للصين، يقول خبراء عالميون إن من السابق لأوانه القطع باحتواء التفشي. وبحسب "رويترز"، بحلول الساعة 12:53 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت متراجعا 1.34 دولار للبرميل بما يعادل 2.3 في المائة إلى 56.33 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في الجلسات الخمس السابقة. وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.02 في المائة ليسجل 51.03 دولار للبرميل.