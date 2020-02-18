سهم رينو يسجل أكبر تراجع له منذ 4 أشهر

تراجع سعر سهم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو بنسبة 5.6% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وهو أكبر تراجع يومي للسهم منذ 18 أكتوبر الماضي، في حين تراجع مؤشر كاك 40 الرئيسي لبورصة باريس للأوراق المالية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

وفي الوقت نفسه كان حجم التداول على السهم اليوم ضعف متوسط حجم التداول اليومي خلال أخر 20 يوما

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سهم رينو من 33.03 يورو أمس إلى 31.18 يورو اليوم ليصل إلى أقل مستوى له منذ 28 يونيو .2012 في الوقت نفسه تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% في حين تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% أيضا.

وبلغ حجم التداول على السهم اليوم 2.33 مليون سهم أي ضعف متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الماضية وكان 1.05 مليون سهم.