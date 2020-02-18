إتش.إس.بي.سي المصرفية تعتزم شطب 35 ألف وظيفة

أعلنت مجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية اليوم الثلاثاء عزمها شطب 35 ألف وظيفة، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة ضخمة .

ويعتزم البنك توفير نحو 4.5 مليار دولار في الوحدات الأقل أداء في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البنك إنه سوف يعزز من استثماراته في آسيا، حيث حقق البنك معظم أرباحه، ولكنه يواجه مخاطر بسبب المظاهرات في هونج كونج وتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت نويل كوين أثناء إعلانه عن نتائج البنك اليوم" أجزاء من أعمالنا لا تحقق العائدات المقبولة".

وأوضح كوين أن عدد العاملين بالمجموعة قد يتراجع بنسبة 15% خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وكانت مجموعة إتش.إس.بي.سي قد أعلنت اليوم تراجع أرباحها القابلة للتوزيع خلال العام المالي الماضي بنسبة 53% إلى 5.97 مليار دولار مقابل 12.16 مليار دولار في العام السابق. وتراجعت أرباح الأسهم إلى 0.30 دولار للسهم مقابل 0.63 دولار للسهم خلال العام السابق.

