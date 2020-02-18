السوق السعودي يغلق على تراجع و "أرامكو" يخالف الإتجاه

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع بضغط من أداء تداولات المزاد، فيما خالف سهم "أرامكو السعودية" الإتجاه ليغلق على مكاسب وللجلسة الثانية على التوالي.

وأغلق السوق قبل المزاد على ثبات فيما تراجع بعد فترة المزاد بنحو 14 نقطة، لكن كانت الاحجام المتداولة ضعيفة، اذ تم تداول 3 مليون سهم في فترة المزاد.

ليغلق السوق الرئيسي لجلسة اليوم متراجع بنحو 0.2 في المائة أو ما يعادل نحو 14 نقطة ليغلق عند مستوى 7858 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 2.48 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 96.87 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 129.7 ألف صفقة.

في حين تراجع سهم "موبايلي" بنحو 3.3%، بعد إعلان الشركة نتائج أعمالها للعام 2019، حيث حققت صافي ربح 31 مليون ريال، حيث تأثرت الارباح بنتائج الربع الرابع والتي سجلت خسائر بنحو 125 مليون ريال للفترة، وكان السهم قد افتتح تعاملاته على تراجع تجاوز 6.5 في المائة.

وتصدرت أسهم شركة نماء للبتروكيماويات المكاسب حيث ارتفع السهم 6.6 في المائة، تلاه شركة الشرقية للتنمية والذي ارتفع بنحو 6.5 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 68 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 118 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكان سوق نمو قد تراجع بنهاية تعاملات بشكل طفيف ليغلق عند مستوى 7227 نقطة، وبتداولات عند 24.8 مليون ريال وذلك عبر تداول 444.2 ألف سهم.