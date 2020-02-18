وزير ألماني يدعم الإسراع بإقامة مصنع "تيسلا" للسيارات الكهربائية

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى الإسراع، قدر الإمكان، بإقامة مصنع شركة "تيسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية، في منطقة جرونهايده بالقرب من العاصمة الألمانية برلين.

وبحسب (د ب أ) قال ألتماير لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات نشرتها اليوم: "بناء مصنع السيارات الكهربائية تيسلا في ولاية براندنبورج يحظى بأهمية كبيرة لأجل تحقيق المزيد من حماية المناخ".

وأضاف الوزير الاتحادي أن ألمانيا يمكنها في إطار مشروع مصنع السيارات الكهربائية إظهار أن البيئة والاقتصاد ليسا ضدين، وأنه من الممكن تخطيط مشروعات مهمة وإقامتها بنفس السرعة التي تحدث في دول أخرى. كانت المحكمة الإدارية العليا في مدينة برلين-براندينبورج أمرت بوقف العمل في موقع مصنع "تيسلا"، بسبب احتجاج الجماعات البيئية على أعمال إزالة الغابات بسبب المشروع. كانت محكمة الدرجة الأولى رفضت في وقت سابق طلب منظمة "جروينه ليجا براندبورج" بوقف العمل في المصنع، وهو القرار الذي ألغته المحكمة الإدارية العليا.