ارتفاع معدل التضخم في السعودية 0.4% خلال يناير 2020

ارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 0.4 في المائة خلال يناير 2020 مقارنة بالشهر نفسه من 2019.

وكان التأثير الرئيس في ارتفاع التضخم ناتجاً عن ارتفاع التضخم في المطاعم والفنادق بنحو 3.2 في المائة خلال يناير وعلى أساس سنوي، وكذلك تقلص الإنكماش في أسعار المساكن والطاقة إلى نحو 3.3 في المائة.

وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد يناير الماضي ثاني نمو للتضخم في السعودية على أساس سنوي بعد سلسلة من الانكماش في معدل التضخم.

وكان التضخم في ديسمبر من العام 2019 قد نمى بنحو 0.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة نمو الرقم القياسي لتسعة أقسام، أبرزها المطاعم والفنادق 2.6 في المائة، والسلع و الخدمات 2.6 في المائة، الاغذية والمشروبات 2.2 في المائة وكذلك الصحة 1.9 في المائة.