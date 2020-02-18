الصين تخفض أسعار البنزين والديزل للمرة الثانية في 2020

أعلنت الصين اليوم أنها ستخفض سقف أسعار التجزئة للبنزين والديزل للمرة الثانية في 2020 تمشيا مع نزول أسعار النفط العالمية، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بداية العام إلى حوالي عشرة بالمئة.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنه سيجري خفض أسعار البنزين 415 يوانا (59.24 دولار) للطن وتقليص أسعار الديزل 400 يوان. وقالت هيئة التخطيط الرسمية بالبلاد إن التخفيضات السعرية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء.

كانت الصين خفضت كلا السعرين في وقت سابق من الشهر بحوالي خمسة بالمئة لكل منهما.

وخلصت حسابات أجرتها رويترز من واقع أسعار الوقود التي نشرتها هيئة التخطيط على موقعها الإلكتروني إلى أن الخطوة الأحدث تنطوي على تخفيض بنحو خمسة بالمئة لأسعار البنزين و5.7 بالمئة للديزل.