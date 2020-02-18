مجلس الوزراء : الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة التي عقدها اليوم في قصر اليمامة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وفي بدء الجلسة أطلع الملك المجلس على نتائج استقبالاته ومباحثاته مع ألفا كوندي رئيس غينيا كوناكري وإسياس أفورقي رئيس أريتريا والشيخ صباح الحمد رئيس مجلس الوزراء في الكويت وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. مشيرا إلى ما طرحته المملكة أمام مؤتمر ميونخ للأمن في دورته 56 حيال مواقفها تجاه أبرز الملفات في المنطقة والعالم ومنها العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا والشأن الإيراني بصفته الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويمارس سلوكا مستهترا يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي وكذلك الوضع في اليمن ودعم المملكة الدائم للحل السياسي إضافة إلى إبراز أجندة المملكة الطموحة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020 وتحقيق رؤيتها وأهدافها.

وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام في بيانه عقب الجلسة أن المجلس جدد ما أكدته المملكة خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 58 بالأمم المتحدة في نيويورك من أنها ستعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة وتبيان ما قدمته من حلول في برامج الإسكان وقطاع التعليم والرعاية الصحية وتطوير حلولها الإلكترونية ودعم برامج الشباب وإسهاماتهم في التنمية.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما تقوم به الجهات المعنية من تحضيرات لاستضافة المملكة قمة الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي في شهر أبريل المقبل على خلفية الاتفاقية التي وقعتها مع المنتدى لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة الذي يعد الخامس على مستوى العالم مما يعزز توجهات القيادة الحكيمة بالإسهام في تبني التقنية وأفضل ممارساتها العالمية وفي إطار الجهود الرامية لتطوير حلول فاعلة لتحديات القطاعات الحيوية في المملكة.

وبين وزير الإعلام أن المجلس أكد دعم المملكة للشعب اليمني واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية له عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتشديدها خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته المفوضة الأوروبية بالتعاون مع الحكومة السويدية في بروكسل بشأن الوضع الإنساني في اليمن، على أن ما تقوم به المليشيا الحوثية من ممارسات ونشاطات استفزازية تشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة وستؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن.

وعد مجلس الوزراء صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد امتدادا لدعم القيادة الرشيدة للتعليم في المملكة بشكل عام وللتعليم الجامعي بشكل خاص ولتطلعاتها بأن يحقق مجلس شؤون الجامعات نقلة نوعية في مسيرة الجامعات.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية لوزارتي الدفاع والإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع) وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عن عامين ماليين سابقين وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات :

1 - الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري وتفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه.

2 - تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وعمان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 - تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين السعودية والبيرو والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 - الموافقة على اتفاقية بين السعودية والأرجنتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية وقد أعد مرسوم ملكي بذلك

5 - الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

6 - الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان وتنظيم مؤسسة المسار الرياضي.

الترقيات :

1 - ترقية غنام آل معدي إلى (مستشار أمني) بالمرتبة 15 بإمارة منطقة الرياض.

2 - ترقية خالد المحارب إلى (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

3 - ترقية أحمد السميري إلى (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

4 - ترقية محمد الغامدي إلى (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

5 - ترقية خالد السلمي إلى (كبير مستشارين شرعيين) بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

6 - ترقية عبدالعزيز الهويش إلى (مستشار زراعي) بالمرتبة 14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

7 - ترقية طارق بن مقرن إلى (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة 14 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

8 - ترقية أسامة البراهيم إلى (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة 14 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.