مصرف "إنتيسا سان باولو" الإيطالي يعتزم الاستحواذ على "يو.بي.آي. بنكا"

أعلن بنك "إنتيسا سان باولو" الإيطالي، وهو ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، عرضا للاستحواذ على منافسه المحلي الأقل حجما "يو.بي.آي. بنكا" مقابل 9ر4 مليار يورو (3ر5 مليار دولار).

ومن شأن العرض المفاجئ، الذي تم الكشف عنه الليلة الماضية، إحداث هزة في القطاع المصرفي الإيطالي، في وقت يعاني فيه القطاع من ضغوط من جراء ضعف الاقتصاد الوطني وتدني أسعار الفائدة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وقال كارلو ميسينا الرئيس التنفيذي لإنتيسا سان باولو، في بيان اليوم، :"نسعى لدمج /إنتيسا سان باولو/ و/يو.بي.آي. بنكا/، وهما من أفضل اللاعبين في القطاع المصرفي الإيطالي، من أجل التأسيس لبنك جديد يكون رائدا في النمو المستدام والشامل".

وأوضح إنتيسا سان باولو أنه يعرض 1.7 سهما من أسهمه مقابل كل سهم من يو.بي.آي. بنكا، بعلاوة عن قيمتها السوقية في 14 شباط/فبراير بنسبة تتراوح من 6ر22 إلى 6ر27% .

ووصف ميسينا /يو.بي.آي. بنكا/ بأنه "أفضل بنك متوسط الحجم في إيطاليا"، وشدد على الحاجة إلى تعزيز التعاون في قطاع المصارف بأوروبا.

وبحسب (د ب أ) قال :"صناعتنا، على المستوى الأوروبي، دخلت مرحلة تتطلب مستوى أكبر من القدرات الاستثمارية وزيادة التركيز على التمويل المستدام من الناحية الاجتماعية، من أجل التميز".

وسيؤسس هذا الاندماج لبنك بعائدات تصل إلى 21 مليار يورو، و460 مليار يورو من قروض العملاء، و1ر1 تريليون يورو من الودائع، و110 آلاف موظف بينهم 2500 موظف جديد يجرى التخطيط لضمهم.