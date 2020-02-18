"ثوب الأصيل" تربح 80 مليون ريال في 2019.. وتوزع 37 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة ثوب الأصيل عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-12-31 (12 شهر) حيث حققت صافي ربح بلغ 80.37 مليون ريال. مقارنة مع صافي ربح 56.61 مليون ريال في عام 2018م بارتفاع 41.9%.

وقالت الشركة: "يعود سبب الارتفاع في صافي الدخل للربع الرابع من 2019م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات بمعدل 39.61%، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب علي منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنويعها والتوسع في قاعدة العملاء و إضافة منتجات جديدة مع التطور في مبيعات المتجر الالكتروني".



كما أعلنت شركة ثوب الأصيل أن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2019م لمساهمي الشركة، بإجمالي 37500000 ريال.

وبلغت عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30000000، وبلغت حصة السهم من التوزيع 1.25 ، وبلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 12.5.