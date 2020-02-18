أسهم "موبايلي" تتراجع 6.5% بعد إعلان نتائج أعمالها وتسجل أدنى مستوى منذ مطلع العام

تراجعت أسهم شركة اتحاد اتصالات " موبايلي" بنحو 6.5 في المائة، وذلك بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمالها السنوية.

وحققت الشركة صافي ربح للمرة الأولى في خمس سنوات، حيث حققت صافي ربح بنحو 31 مليون ريال مقابل صافي خسارة بلغت 123 مليون ريال، فيما نمت مبيعات الشركة بنحو 13.3 في المائة لتبلغ 13.45 مليار ريال.

وبينت الشركة أن تحقيق صافي ربح للعام الماضي يعود إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء، ونمو مبيعات البيانات وكذلك قطاع الأعمال.

ورغم الأرباح السنوية، الا أن نتائج الربع الأخير من العام قد سجلت خسائر بنحو 125 مليون ريال، فيما بلغ صافي الدين للشركة بنهاية العام نحو 10.6 مليار ريال مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال.

ويتداول السهم عند أدنى مستوى خلال العام الحالي، حيث يتداول عند مستوى 23.58 ريال، وبلغت التداولات على السهم منذ الدقائق الاولى من الإفتتاح نحو 1.14 مليون سهم بقيمة بلغت 27.1 مليون ريال وهي تعادل تداولات الجلسة الماضية كاملة.

وافتتح السوق السعودي على تراجع طفيف، حيث يتداول عند مستوى 7864 نقطة بإنخفاض 6 نقاط، فيما بلغت تداولات عند إعداد الخبر نحو 179.5 مليون ريال.