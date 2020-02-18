"سابك" تعتزم تعليق إنتاج مادة "بوليمرات ألتم™" في مصنع أسبانيا خلال 2020

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن عزمها تعليق إنتاج مادة بوليمرات ألتم™ في مصنعها بمدينة كارتاخينا الإسبانية خلال العام 2020 كجزء من تحسين عملياتها العالمية.

وتؤكد (سابك) بالحفاظ على قدرتها على تلبية احتياجات وخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين للمنتج المذكور أعلاه من خلال مصانعها الأخرى.

علماً بأن هذا القرار ليس له تأثير مباشر على العمليات المتبقية الأخرى في مصانع كارتاخينا.

علما بأن التقديرات الأولية للأثر المالي غير النقدي تبلغ نحو 700 مليون ريال والذي سينعكس في الربع الأول من عام 2020.