"فيروس كورونا" : الوفيات ترتفع إلى 1868 شخصا .. والإصابات تتجاوز 72 ألف

تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى أقل من 2000 حالة اليوم وذلك للمرة الأولى منذ يناير لكن خبراء عالميين قالوا إن من المبكر للغاية الاعتقاد بأنه تم احتواء انتشار العدوى. وساعدت قيود مشددة على السفر والحركة في الحد من انتشار الفيروس خارج إقليم هوبي، موطن العدوى، لكن ذلك جاء على حساب الاقتصاد الصيني وحركة الأعمال العالمية. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن الفيروس سريع الانتشار أودى بحياة 98 شخصا في الصين يوم الاثنين مما زاد العدد الإجمالي للوفيات إلى 1868 حالة. وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين لتصل الإصابات إلى 72436 في المجمل. ولم يقل عدد الإصابات اليومية في بر الصين الرئيسي عن ألفي حالة منذ 30 يناير كما لم يتراجع عدد الوفيات عن مئة منذ الحادي عشر من فبراير. وبلغ عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 827 حالة في 26 دولة ومنطقة فضلا عن خمس حالات وفاة. وتقول السلطات الصينية إن ثبات عدد الإصابات الجديدة مؤشر على أن الإجراءات التي اتخذتها لوقف انتشار المرض قد أتت ثمارها. لكن البروفيسور جيمي ويتوورث أستاذ الصحة العامة الدولية بكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة قال إن الفيروس لا يزال سريع الانتشار وإنه ينبغي للسلطات الصحية على مستوى العالم البقاء في حالة تأهب تحسبا لأي انتشار أوسع. وقال "نأمل أن تكون التقارير عن تراجع عدد الحالات الجديدة في الصين إشارة إلى أن الوباء قد بلغ ذروته في إقليم هوبي، لكن لا يزال من المبكر للغاية التأكد من ذلك".

آبل تحذر من تأثيرات فيروس كورونا على إيراداتها خلال الربع الثاني

قالت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل إنها لا تتوقع تحقيق الإيرادات المستهدفة للربع الثاني من العام الحالي بسبب تراجع الطلب على الهواتف الذكية والتباطؤ المؤقت للأنشطة على خلفية انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) في الصين. كانت آبل قد ذكرت في الشهر الماضي أنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 63 مليار و67 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكنها أشارت إلى أنها لن تتمكن من الوصول إلى هذه الإيرادات، في حين قال محللون إنهم يتوقعون وصول الإيرادات إلى 26ر65 مليار دولار. وأضافت الشركة الأمريكية في بيان صدر مساء أمس الاثنين أن هناك نقص في إمدادات هواتف آيفون على مستوى العالم بسبب اضطراب أنشطتها في الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد وهو ما سيؤثر على إيراداتها العالمية. وذكرت الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية "بدأ استئناف النشاط في مختلف أنحاء الصين، لكننا نواجه تباطؤا أكثر من المتوقع في العودة إلى أوضاع العمل الطبيعية". كانت آبل قد أغلقت بشكل مؤقت كل متاجرها في الصين، وقالت إنها بدأت إعادة فتح المتاجر تدريجيا، لكن المتاجر التي تم فتحها تعمل لفترات قصيرة في ظل ضعف الإقبال الشديد من العملاء. وقالت إنه "في حين أن مواقع شركائنا في تصنيع هواتف آيفون توجد خارج إقليم هوبي (مركز انتشار فيروس كورونا الجديد) وفي حين أعيد فتح كل المصانع، فإن العودة إلى المعدلات الطبيعية تتم بصورة أبطأ من التوقعات"، مضيفة "نحن نعمل تدريجيا على إعادة فتح متاجر التجزئة التابعة لنا وسنواصل ذلك بشكل مستمر وآمن قدر المستطاع".

اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية



أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ، اليوم، عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 31 .

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي اليوم، تسجيل إصابة امرأة كورية جنوبية لم يسبق لها السفر الى الخارج، بفيروس كورونا الجديد.

وأظهرت نتيجة الفحوصات التي أجريت على المريضة أنها مصابة بالفيروس في المركز الصحي في منطقة سوسونج في ديجو /نحو 300 كيلومتر جنوب سول.

طائرة رئاسية تتجه إلى اليابان لإجلاء مواطنين كوريين جنوبيين من سفينة خاضعة للحجر الصحي

غادرت طائرة رئاسية كورية جنوبية متوجهة إلى اليابان لإجلاء 4 كوريين جنوبيين وزوجة يابانية لأحد الكوريين من السفينة السياحية "دياموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما باليابان.

ومن المتوقع أن تصل الطائرة الرئاسية إلى مطار هانيدا الدولي في اليابان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وتغادر اليابان صباح يوم غد الأربعاء متوجهة إلى مطار كيمبو الدولي في سول، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

ويقال إن موظفي الدعم مثل الفريق الطبي ومسؤولين في وزارة الخارجية، يستقلون الطائرة الرئاسية، حسب يونهاب.

يشار الى أن هناك 14 كوريًا جنوبيًا- تسعة ركاب وخمسة من أفراد الطاقم في السفينة السياحية ولم يصب أي منهم بالفيروس.

تحذير من نقص المضادات الحيوية بعد تفشي كورونا

حذر رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين اليوم من أن الصيدليات في أنحاء العالم قد تواجه نقصا في المضادات الحيوية والأدوية الأخرى إذا لم يتم قريبا حل مشاكل الإمدادات بعد تفشي فيروس كورونا في الصين.

وأضاف يورج فوتكه رئيس الغرفة أن بكين ساهمت في زيادة مشاكل سلسلة الإمدادات بسبب الحجر الصحي الإلزامي الذي تفرضه على القادمين من الخارج بينما تكافح الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1800 صيني معظمهم في إقليم هوبي بوسط البلاد.

كانت وسائل الإعلام الصينية أوردت يوم الجمعة أن العاصمة تفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما على جميع الوافدين، وهو ما قال فوتكه إنه سيجعل من الصعب إرسال خبراء فنيين لتقديم المساعدة.

وخلال اجتماع في بكين، وصف فوتكه الإجراء بأنه غير معقول ويتعارض مع إرشادات منظمة الصحة العالمية وقال إنه "سيلحق الضرر بالأعمال التجارية بدرجة أكبر من العديد من الأشياء الأخرى".

الصين تعفي تجهيزات طبية الأمريكية من رسوم جمركية عقابية لتعزيز احتواء وباء كورونا

أعلنت الصين اليوم إعفاء بعض التجهيزات الطبية الأميركية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية اعتبارا من الثاني من مارس.

وزير الصحة الياباني: السماح لركاب سفينة "دياموند برنسيس" بمغادرتها ابتداء من الغد

قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو للصحفيين إن طوكيو سوف تبدأ في السماح لركاب سفينة "دياموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما بالمغادرة ابتداء من غد الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج عن كاتو القول اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يكون جميع الركاب قد غادروا السفينة بحلول 21 فبراير الجاري.

وأضاف أنه تم أخذ عينات من جميع الركاب على متن السفينة.

وأوضح أنه سوف يتم نقل من يثبت إصابته بفيروس كورونا المتحور الجديد إلى المستشفى.

وأشار إلى أن طاقم عمل السفينة سوف يخضع أيضا للفحص.

ويشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة بلغ 454 شخصا حتى أمس الاثنين.

وتعد السفينة حاليا حاملة لأكبر عدد من الاصابات بالفيروس خارج الصين. وكان قد جرى وضعها في الحجر الصحي لمدة 14 يوما ابتداء من الخامس من شباط/فبراير الجاري، عقب ثبوت إصابة راكب، نزل في هونج كونج في أواخر يناير الماضي، بالفيروس.

نحو 1900 وفاة بكورونا ومنظمة الصحة تعارض أي إجراء غير متناسب

حذرت منظمة الحصة العالمية من المبالغة في اتخاذ الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في وقت قاربت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين الثلاثاء 1900 شخص.

وارتفع بموازاة ذلك عدد الإصابات في الصين القارية إلى 72 ألفا و300 شخص، وإلى 900 في نحو 30 دولة أخرى في العالم.

رغم هذه الأرقام، سعت منظمة الصحة العالمية الاثنين إلى الطمأنة، مؤكدة أنه خارج مقاطعة هوباي في وسط الصين، لم يصب فيروس كوفيد-19 سوى "نسبة صغيرة جداً من السكان" ويبلغ معدل وفياته حتى الساعة نحو 2% فقط.

خارج الصين، يسجل أكبر عدد إصابات داخل سفينة "دايموند برينسس" السياحية، الموضوعة قيد حجر صحي منذ مطلع فبراير في خليج يوكوهاما قرب طوكيو.

وتلقى ركابها البالغ عددهم أكثر من 3700 شخص أوامر بالبقاء في حجراتهم لأسبوعين. لكن تلك التدابير لم تمنع الفيروس من التفشي، فقد أصاب 454 شخصاً على متنها.

بدأت دول عدة بإجلاء مواطنيها من على السفينة. وأجلي أكثر من 300 أميركي جواً إلى الولايات المتحدة حيث عليهم أن يقضوا 14 يوماً في الحجر، وهي المدة القصوى لحمل الفيروس.

ووضع 13 أميركياً يعتبر أنهم يشكلون "خطراً كبيراً" في العزل في مستشفى في ولاية نبراسكا الأميركية بعد إجلائهم من السفينة.

سجلت إصابة ثانية بين أربعة فرنسيين على متن السفينة، كما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الاثنين، مؤكدةً أن السلطات الصحية اليابانية تتولى معالجتهم.

في الأثناء، اعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية أن من غير الضروري تعليق عمل كافة السفن في العالم أجمع، معرباً عن معارضته لأي "إجراء شامل" بمواجهة الفيروس.

وأعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافة "يجب أن تكون الإجراءات متناسبة مع الوضع، ومتخذة على أساس أدلة وعناصر مرتبطة الصحة العامة". واضاف أن "انعدام الخطر غير وارد".

تأتي هذه الدعوة فيما تتعقب الشركة المشغلة لسفينة "وستردام" السياحية الأميركية أثر 1200 شخص كانوا على متنها، سمح لهم الأسبوع الماضي بالنزول في كمبوديا رغم المخاوف من احتمال إصابتهم بالعدوى.

وشخصت السبت إصابة بالمرض لدى أميركية في الثالثة والثمانين من العمر كانت من ركاب السفينة ووصلت إلى ماليزيا. لكن عشرات الركاب الآخرين قد غادروا كمبوديا وعادوا إلى بيوتهم، ما يزيد من مخاوف أن يتسببوا بنشر الفيروس.

وأعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين "إذا كنا مجبرين على وقف رحلات السفن حول العالم خشية من وجود إصابات محتملة على متنها، فأين سنتوقف؟".

وأضاف في مؤتمر صحافي في جنيف "هل يجب أن نوقف عمل الحافلات حول العالم؟".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت من قبل معارضتها للقيود الصارمة على السفر مع منع الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا دخول أجانب زاروا الصين مؤخراً إلى أراضيها.

وألغيت كذلك أو أرجئت مؤتمرات تجارية ومباريات رياضية وتجمعات ثقافية، فيما علق عدد كبير من شركات الطيران الرحلات إلى الصين القارية.

وبلغ عدد الوفيات الثلاثاء 1868 حالةً. وتوفي مدير مستشفى في مدينة ووهان جراء انتقال العدوى إليه، كما أعلنت قناة "سي سي تي في" العامة.

وبحسب آخر حصيلة، أودى المرض بـ 98 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع لرابع يوم على التوالي لعدد الوفيات اليومية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة الثلاثاء 1886، وهو أدنى عدد إصابات يومية منذ مطلع الشهر.

وفي مناطق أخرى في العالم، توفي خمسة أشخاص حتى الآن في الفيليبين وهونغ كونغ واليابان وفرنسا وتايوان.

وخارج هوباي المغلقة بهدف احتواء الفيروس، سجلت 79 حالة إضافية في الصين القارية، علماً أن عدد الإصابات الإضافية اليومية خارج هوباي بلغ في 4 فبراير 890 إصابة.

رغم أن التوصل للقاح ضد المرض لا يزال بعيد المنال، لكن السلطات الصينية طلبت الاثنين من المتعافين من الفيروس التبرع بدمائهم لاستخراج البلازما منها ونقلها للمرضى لعلاجهم.

ويحتوي البلازما على أجسام مضادة قد تساعد على تخفيض عدد الفيروسات لمن هم في حال خطيرة.

وزير الصحة الفرنسي: هناك خطر كبير أن يتحول فيروس كورونا إلى جائحة

قال وزير الصحة الفرنسي الجديد أوليفيه فيران اليوم إن هناك "خطرا كبيرا" لأن يتحول انتشار فيروس كورونا الجديد إلى جائحة.

وقال فيران لإذاعة فرانس إنفو ردا على سؤال عن إمكانية تحول فيروس كورونا إلى جائحة "هذا افتراض عملي وخطر كبير".

وأضاف أن فرنسا مستعدة للتعامل مع كل الاحتمالات ونظامها الصحي قوي ومجهز بما يكفي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فالجائحة هي انتشار مرض جديد على مستوى العالم.