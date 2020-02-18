أعلنت شركة التعاونية للتأمين أنها استلمت يوم الاثنين 17 فبراير 2020م تعميداً من الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) لتجديد عقد خدمات التأمينات الصحي لموظفيها وأفراد عائلاتهم، وتزيد قيمة العقد عن 5% من إجمالي أقساط التأمين للشركة التعاونية للعام المالي 2018م.
وتكون مدة العقد سنة واحدة تبدأ من 1 مارس 2020م.
ويتوقع أن يكون لذلك أثر مالي ايجابي على إجمالي أقساط التأمين والنتائج المالية للشركة لعام 2020م.
الخطوط السعودية تجدد عقد تأمين الموظفين مع "التعاونية للتأمين"
أعلنت شركة التعاونية للتأمين أنها استلمت يوم الاثنين 17 فبراير 2020م تعميداً من الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) لتجديد عقد خدمات التأمينات الصحي لموظفيها وأفراد عائلاتهم، وتزيد قيمة العقد عن 5% من إجمالي أقساط التأمين للشركة التعاونية للعام المالي 2018م.
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