"التموين" توزع 114 مليون على المساهمين عن الربع الرابع من 2019

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين اليوم أن مجلس الإدراة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2019م، بإجمالي مبلغ 114,800,000ريال، وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 82,000,000 سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.4 ريال، وتكون نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 14.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 12-03-2020م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

وسيكون التوزيع من خلال البنك السعودي البريطاني - ساب، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.