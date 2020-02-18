الأهلي .. «المؤشر» يرتفع

واصل فريق الهلال لكرة القدم، انطلاقته القوية وحقق الانتصار الثاني على التوالي بتغلبه على شباب الأهلي دبي 2 / 1.. في المجموعة الثانية في الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا، انتعش الأهلي بفوزه الأول على حساب استقلال طهران الإيراني 2 / 1 لمصلحة المجموعة الأولى.

وعمّق باختاكور الأوزبكي جراح شاهر خودرو الإيراني عندما مزق شباكه 3 / 0، فيما كسب الوحدة الإماراتي مضيفه الشرطة العراقي 1 / 0.

ورفع الهلال رصيده إلى (6 نقاط) ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باختاكور المتصدر بـ (6 نقاط)، بينما ظل شباب الأهلي دبي وشاهر خودرو دون رصيد.

وتصدر الأهلي بـ (4 نقاط) بفارق الأهداف عن الوحدة (4 نقاط)، بينما تجمّد استقلال طهران في (نقطة)، وكذلك الشرطة (نقطة).

ورغم أن شباب أهلي دبي تقدم بالهدف الأول عن طريق رأسية يوسف جابر (24)؛ لكن الهلال ردّ بهدفين عبر الفرنسي بافيتيمبي جوميز؛ الأول برأسية (36)، والثاني بكرة مباشرة (72). ولعب سلمان المؤشر؛ دور البطل وقاد الأهلي إلى فوز بهدفين الأول من ركلة جزاء (17)، والآخر بتسديدة (29)، مقابل هدف لاستقلال طهران سجله أمير أرسلان (22).

على صعيد ثانٍ، يحل النصر اليوم ضيفاً على العين الإماراتي، فيما يستقبل التعاون نظيره الدحيل القطري.

النصر يحتل الوصافة في المجموعة الرابعة بـ (نقطة) متساوياً مع السد (نقطة)، خلف سباهان أصفهان الإيراني المتصدر (3 نقاط)، فيما العين الأخير دون رصيد.

أما التعاون فيأتي وصيفاً في المجموعة الرابعة بـ (3 نقاط) بفارق الأهداف عن الدحيل القطري المتصدر بـ (3 نقاط)، بينما الشارقة وبیرسبولیس بلا رصيد.