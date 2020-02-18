16 متأهلا إلى نهائي «البلوت»

تأهل 16 متسابقا (8 فرق) من أصل 16 ألفا خاضوا طوال أربعة أيام منافسات حامية في التصفيات الأولية لبطولة "شتاء الرياض للبلوت" التي يبلغ مجموع جوائزها مليوني ريال.

وتنظم البطولة للمرة الثالثة في السعودية، بإشراف من الهيئة العامة للترفيه وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، خلال الفترة من 13 إلى 22 شباط (فبراير) الجاري في منطقة واجهة الرياض.

وتنافس في البطولة، أمس، 256 متسابقا في جولات عدة في كل جولة ثلاث مباريات (صكات)، وشهدت المنافسات خروج المشاركات في البطولة بعد تأهل بعضهن إلى أدوار متقدمة، وتلعب الفرق الثمانية الأدوار النهائية الأسبوع المقبل في مقر البطولة في واجهة الرياض.