لوشيسكو: أحبطوني بالتحاماتهم

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ مدرب فريق الهلال لكرة القدم، بعد الفوز على شباب الأهلي الإماراتي 2 / 1 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، سيطرتهم على المباراة رغم صعوبتها، وقال "دخل مرمانا هدف مفاجئ، لكن استطعنا التعديل قبل نهاية الشوط الأول، الهلال واصل الفوز رغم انتقاله للعب في أكثر من ملعب، لذلك كان مهما أن نفوز لأن أمامنا شيئاً كثيراً لم يحقق".

وحول إصابة اللاعب عبدالله عطيف؛ قال "سيغيب عطيف أكثر من مباراة بسبب الإصابة القوية، وأنا محبط كثيرا من طريقة التحام لاعبي شباب الأهلي في الكرات التي تسببت في إصابة عطيف".

وختم "ما يهمنا إلا إسعاد الجماهير، والعمل على دفع الفريق إلى مزيد من الانتصارات؛ لأننا لم نحقق أي شيء حتى الآن".