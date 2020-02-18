كاريلي: للاتحاد .. لم أفكر مرتين

قطع البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدرب الجديد لفريق الاتحاد لكرة القدم، أنه لم يفكر مرتين حينما عُرض عليه تدريب العميد، وقال "أنا سعيد جداً بهذا المشروع الجديد، إنه نادٍ كبير، مع جماهير ضخمة وعاطفية للغاية، معروف في جميع أنحاء العالم، أحببت كرة القدم السعودية مع الوحدة، والآن لديّ فرصة أخرى، الهدف تحسين المركز في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتتويج بلقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مَن يدري؟".

وأعلن الاتحاد، أمس، التعاقد مع كاريلي؛ لموسم ونصف الموسم، بينما تشير المصادر، إلى أن القيمة المالية تلامس 5.5 مليون دولار، حيث سيكون المدرب الثالث للعميد بعد مرور 18 جولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد التشيلي لويس سييرا؛ والهولندي هينك تين كات؛ المقال من منصبه أخيرا.

وسيبدأ كاريلي؛ عمله مع الاتحاد، بمواجهة الهلال، في كلاسيكو المرحلة الـ 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيقود التدريبات بدءاً من اليوم.

وسيدخل التونسي أنيس البدري؛ اختبارات تأهيلية، بعد الإصابة التي تعرّض لها أخيرا، حيث يسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيز اللاعب قبل مباراة الهلال، بينما يعود المغربي كريم الأحمدي؛ بعد استبعاده عن مباراة آسفي.