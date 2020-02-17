دبي تعتزم شراء كامل أسهم "موانئ دبي العالمية" المطروحة في البورصة

قررت حكومة إمارة دبي شراء كامل أسهم مجموعة "موانئ دبي العالمية" المتخصصة في تشغيل الموانئ المطروحة في البورصة والانفراد بملكيتها، بهدف تخفيف أعباء الديون على حكومة دبي وتجنب تكرار الأزمة المالية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موانئ دبي العالمية باعتبارها مصدرا للسيولة النقدية لإمارة دبي تعتبر أصلا مهما من أصول الإمارة، التي تعاني من استمرار تراجع أسعار العقارات وضعف أداء تجارة التجزئة، مضيفة أن دبي اتخذت بعض الإجراءات لتعزيز نمو الاقتصاد مثل تخفيف شروط الحصول على تأشيرة دخول البلاد ومعالجة أزمة الفائض في السوق العقارية.

ونقلت بلومبرج عن جاهنجير أكا رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة نيوبيرجر بيرمان للاستثمار القول إن الصفقة تعكس نضوج عملية صناعة القرار لدى حكومة دبي.

وتعتزم حكومة دبي دفع 29% فوق سعر تداول سهم "مواني دبي العالمية" لشراء الحصة المطروحة في بورصة ناسداك الأمريكية وقدرها 1.9.55% من إجمالي أسهم الشركة المسجلة في البورصة.

وتتضمن الصفقة قيام شركة "دبي العالمية" التابعة للدولة والمالكة لمجموعة "موانئ دبي العالمية" بدفع 5.15 مليار دولار لسداد بعض التزامات الشركة لصالح عدد من البنوك.

يأتي ذلك في حين تراجع مؤسستا موديز إنفستورز سيرفس وفيتش ريتنجس للتصنيف الائتماني ملف موانئ دبي العالمية مع احتمال خفض تصنيفها الائتماني، حيث قالت موديز "الصفقة ستضعف الموقف الائتماني لمجموعة موانئ دبي العالمية ككل".

وبحسب بيانات بلومبرج فإن مجموعة دبي العالمية لديها ديون تقدر بنحو 11 مليار دولار تستحق السداد حتى عام .2026