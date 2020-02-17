أسعار النحاس تقفز لأعلى مستوياتها في 3 أسابيع بدعم من التحفيز الصيني

قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين بعد أن خفضت الصين، أكبر مستهلك للمعدن، أسعار الفائدة للتعويض عن الضرر الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا رغم أن القلق بشأن الطلب على المعادن الصناعية قيًد المكاسب.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة واحدا بالمئة عند 5811 دولارا للطن. وفي وقت سابق من الجلسة قفز المعدن الأحمر، الذي يعتبره المستثمرون مقياسا للقوة الاقتصادية، إلى 5828.50 دولار وهو أعلى مستوى له منذ السابع والعشرين من يناير كانون الثاني.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الزنك 1.1 بالمئة إلى 2172 دولارا للطن بينم ارتفعت عقود النيكل 0.7 بالمئة إلى 13110 دولارات للطن. وتراجعت عقود الألومنيوم 0.1 بالمئة إلى 1721 دولارا للطن في حين ارتفعت عقود القصدير 0.4 بالمئة إلى 16600 دولار للطن.