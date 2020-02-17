الصحة العالمية: ظهور مؤشرات على تراجع انتشار كورونا

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المتحور (كوفيد19-) يبدو أنه ينخفض في الصين، نقلا عن تقرير طبي صيني جديد يتناول بالتحليل أكثر من 44 ألف حالة إصابة بالفيروس.

ورغم ذلك، صرح مايك ريان رئيس برنامج الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بجنيف بأنه "من المبكر للغاية معرفة ما إذا كان هذا الانخفاض المشار إليه سيستمر".

وأوضح التقرير أن 80 بالمئة من المرضى لا تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة، بينما يعاني 14 بالمئة من مضاعفات شديدة مثل الالتهاب الرئوي، ويتطور المرض لدى 5 بالمائة إلى حالة حرجة، ويموت 2 بالمائة جراء المرض.

وشدد ريان على أن الإصابات ظلت نادرة نسبيا خارج دائرة انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد 19-) الرئيسية في منطقة وهاي الصينية. وقال: "خارج وهاي، يؤثر الوباء على نسبة ضئيلة للغاية من الاشخاص".