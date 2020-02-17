300 أمريكي يغادرون السفينة الموبؤة بـ "كورونا"

أجلت الولايات المتحدة الاثنين 300 أميركي من سفينة سياحية تخضع لحجر صحي قبالة سواحل اليابان وسجلت إصابات بين ركابها بفيروس كورونا المستجد، تزامناً مع استمرار تفشي العدوى في الصين.

وأودى الفيروس ب105 أشخاص آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية في الصين القارية، بحسب ما أعلنت السلطات الصينية الاثنين، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد 1770 حالة منذ ظهور الفيروس الذي يعرف رسمياً باسم كوفيد-19 في كانون الأول/ديسمبر في سوق بمدينة ووهان (وسط).

وسجلت 5 حالات وفاة أخرى خارج الصين (في الفيليبين وهونغ كونغ واليابان وفرنسا وحالة أعلنتها تايوان الأحد)، ما يعني أن حصيلة الوفيات في الصين وخارجها بلغت 1775 حالة.

وارتفع عدد الإصابات في الصين إلى نحو 70500 إصابة على الأقل، فضلاً عن 800 إصابة في نحو 20 بلداً آخر.

لكن البؤرة الأساسية لانتشار الفيروس خارج الصين تبقى سفينة "دايموند برينسس" التي فرض عليها حجر صحي منذ شباط/فبراير في مرفأ يوكوهاما قرب طوكيو وعلى متنها 3711 شخصاً.

وبلغ عدد الإصابات على السفينة 454 إصابةً بعد اكتشاف 99 حالةً جديدة الاثنين كما أفادت وسائل الإعلام اليابانية نقلا عن وزارة الصحة المحلية.

يأتي ذلك رغم إجبار الركاب على البقاء في حجراتهم مدة 14 يوماً. لكن بسبب نقص المعدات، لم يخضع سوى 1219 راكباً لفحوص.

وأجلت الولايات المتحدة 300 راكب أميركي من السفينة الاثنين في طائرتين، وصلت إحداهما إلى كاليفورنيا ليل الأحد الاثنين (7,29 ت غ)، فيما ينتظر وصول الثانية إلى تكساس. ويخضع هؤلاء لحجر صحي لمدة 14 يوماً، وهي المدة القصوى لحضانة الفيروس بدون ظهور عوارض.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصا بفيروس كورونا المستجد بين الركاب الذين تم إجلاؤهم. وأوضحت أن هؤلاء عزلوا عن الركاب الاخرين في الطائرة التي نقلتهم.

بموازاة ذلك، نقل 40 أميركياً آخرين للعلاج في اليابان لإصابتهم بفيروس كورونا، وفق واشنطن. وكان على متن السفينة 350 أميركياً لكنهم لم يوافقوا جميعاً على المغادرة.

أعلنت حكومات دول أخرى بين إيطاليا وأستراليا نيتها إجلاء مواطنيها من السفينة. كما أعلنت سلطات هونغ كونغ أنها تريد إجلاء نحو 330 من مواطنيها الموجودين في السفينة "بأقرب وقت ممكن". وأكدت كندا أيضاً أنها تسعى لإجلاء نحو 250 كندياً.

بعد سنغافورة، سجلت اليابان أكبر عدد إصابات بكورونا المستجد خارج الصين. وفضلاً عن الحالات التي اكتشفت على السفينة، أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 60 إصابة بالفيروس في مناطق مختلفة من البلاد.

ودعا وزير الصحة الياباني كاتسونبو كاتو الأحد إلى تفادي التجمعات والأماكن المكتظة. ونتيجة لذلك، ألغيت الاحتفالات بعيد ميلاد الامبراطور التي يتوافد بمناسبتها إلى وسط طوكيو كل عام ملايين المحتفين.

ومنع كذلك نحو 38 ألف شخص من المشاركة في ماراتون طوكيو في الأول من آذار/مارس، الذي سيسمح فقط لنحو 200 رياضي محترف بالمشاركة به.

في غضون ذلك، يزداد القلق إزاء 2200 راكب كانوا على متن سفينة "وستردام" السياحية، وسمح لهم بالنزول الجمعة قبالة كمبوديا بعد تأكد عدم وجود إصابات بينهم. لكن، أوقفت أميركية كانت من ركاب السفينة، في ماليزيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تأكد إصابتها بالفيروس، فيما توزع ركاب السفينة الآخرون في كافة أنحاء العالم.

وفي بكين، بدأ خبراء دوليون أرسلتهم منظمة الصحة العالمية بإجراء محادثات مع نظرائهم الصينيين، كما أعلنت المنظمة مساء الأحد.

انخفض العدد اليومي للوفيات إلى 105 الاثنين في الصين، مقابل 142 حالة الأحد و143 السبت.

أما عدد الإصابات، فيرتفع كذلك بوتيرة معتدلة مع تسجيل 2048 حالة الأحد مقابل 2009 حالات في اليوم السابق.

وقد ترجئ الصين الدورة السنوية لبرلمانها التي يفترض أن تبدأ في الخامس من آذار/مارس وتستمر عشرة أيام، كما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

أرجئ كذلك إلى أجل غير مسمى معرض بكين للسيارات الذي كان مقرراً في نيسان/ابريل.

وخلال زيارة لباكستان، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه على ثقة بأن "الجهود الهائلة" التي تبذلها الصين "ستسمح بتراجع تدريجي للمرض".

وخفّض المصرف المركزي الصيني الاثنين سعر الفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات المالية من جديد بهدف دعم الاقتصاد الذي يشله الوباء.