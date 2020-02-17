الاتحاد الأوروبي: الحصول على التمويل مشروط باحترام القانون

أفادت مسودة قرار مشترك معدة لقمة قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين المقرر انعقادها في بروكسل يوم الخميس بأنهم سيجعلون الحصول على التمويل مشروطا باحترام سيادة القانون، وذلك في موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027.

وقالت المسودة التي اطلعت عليها رويترز "سيجري تطبيق نظام عام للشروط لمواجهة أوجه قصور واضحة ومنتشرة في الحوكمة الرشيدة لسلطات الدول الأعضاء فيما يتعلق باحترام سيادة القانون".

وقالت المسودة إن المفوضية الأوروبية، وهى الهيئة التنفيذية للتكتل، ستوكل إليها مهمة التوصية بكيفية معالجة أي مشكلات من هذا القبيل وسيكون لدول الاتحاد الأوروبي بعد ذلك اتخاذ قرار بالأغلبية بشأن ما إذا كانت ستدعمها.

لكن ذلك يمثل تحولا من مقترح سابق بأن أغلبية دول الاتحاد الأوروبي فقط يمكنها وقف مثل هذا الاقتراح.

وسيخوض قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين معركتهم بشأن الموازنة القادمة للتكتل يوم الخميس في ظل المقترح الذي يضع لها سقفا عند 1.094 تريليون يورو، أو 1.074 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.



