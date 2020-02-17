"هيئة السوق المالية" توافق على طرح "صندوق البلاد المتداول للمتاجرة في الذهب" طرحاً عاماً

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وحدات "صندوق البلاد المتداول للمتاجرة في الذهب" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً. ويمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق البلاد المتداول للمتاجرة في الذهب" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وقالت الهيئة إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.