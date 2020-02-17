منظمة التجارة تبدي توقعا قاتما للتجارة العالمية وتحذر من تهديد الفيروس

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم إن نمو تجارة السلع العالمية سيبقى ضعيفا على الأرجح في أوائل 2020، مضيفة أن الأداء الأدنى من المعدلات قد يشهد مزيدا من الهبوط بسبب تفشي الفيروس التاجي.

وقالت المنظمة، مستندة إلى تراجع مؤشرها لتوقعات التجارة، إن نمو تجارة السلع قد يهبط مجددا على أساس سنوي في الربع الأول من 2022.