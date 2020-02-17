مجلس إدارة "زين السعودية" يعدل توصية إعادة هيكلة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم حقوق أولوية

بعد انتقال شركة زين السعودية للربحية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، واستمرارها في تحقيق نمو في الإيرادات وصافي الأرباح، عبر تحسن النتائج التشغيلية مما انعكس على نتائجها المالية حيث حققت الشركة صافي أرباح 485 مليون ريال للسنة 2019 بنمو 46% مقارنة بالعام 2018، تمكنت الشركة من تقليص خسائرها المتراكمة على نحوٍ ملحوظ من 38% إلى 28%. ونتيجةً لذلك، قرر مجلس إدارة الشركة تعديل التوصيات السابقة لإعادة هيكلة رأس المال لتصبح التوصية بالتخفيض بنحو 28 % من 5,837 مليون ريال إلى 4,229 مليون ريال، وذلك لإطفاء كل الخسائر المتراكمة البالغة 1,608مليون ريال. وسيتم التخفيض عبر إلغاء ما يقارب 161 مليون سهم. وسيتبع ذلك، القيام بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، مما سيمهد الطريق لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة.

وتؤكد الشركة أن عملية التخفيض لرأس المال لن يغير في نسبة ملكية أي مساهم ولن يؤثّر على التزاماتها القائمة أو في عملياتها. كما أنّ إعادة هيكلة رأس المال سيساعد الشركة على ضخ أموال جديدة ليتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، ما سيؤدي إلى تقليص الأعباء التمويلية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق نتائج إيجابية في تحسين الأداء المالي للشركة، تعزيز الربحية، وخفض معدلات الاقتراض الخاصة بها.

وفيما يعود إلى توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة، ستتم عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 4,500 مليون ريال سعودي، وستؤدي الى زيادة إجمالي رأس المال من 4,229 مليون ريال إلى 8,729 مليون ريال. وستكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم.

واستكمالاً لمسارها الإيجابي، سبق أن أعلنت "زين السعودية" عن قيامها بالسداد الطوعي لجزء من الديون ضمن دفعات اختيارية في 2018 و2019. الأولى كانت بقيمة 600 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، والثانية بقيمة 525 مليون ريال في الربع الرابع من 2018، أما في الربع الثاني من 2019 سددت الشركة دفعة طوعية بقيمة 300 مليون ريال سعودي.

تفاصيل توصيات مجلس الإدارة لإعادة هيكلة رأس المال التوصيات توصية مجلس الإدارة في 2017 توصية مجلس الإدارة في

2020 ملاحظات رأس المال

5,837 مليون ريال

- نسبة تخفيض رأس المال في التوصية 38 %

28 % التغيير في النسبة سببه تحسن النتائج التشغيلية والأرباح المتواصلة التي أدت لانخفاض الخسائر المتراكمة إلى 28% رأس المال بعد التخفيض

3,616 مليون ريال



4,229 مليون ريال في توصية 2020 رأس المال بعد التخفيض أعلى من توصية 2017 زيادة رأس المال

في التوصية 6,000 مليون ريال عبر إصدار أسهم حقوق أولوية 4,500 مليون ريال عبر إصدار أسهم حقوق أولوية سداد زين السعودية الطوعي لجزء من الديون بقيمة 600 مليون و525 مليون في 2018 و 300 مليون في 2019 أدى إلى تحسن الوضع المالي والتشغيلي للشركة

الجدير ذكره أن "زين السعودية" حققت أرباحاً صافية بلغت 485 مليون ريال سعودي خلال العام 2019، مقارنةً بنحو 332 مليون ريال خلال العام 2018، أي بنمو نسبته 46%، كما بلغت إيرادات الشركة في 2019 إجمالي 8,386 مليون ريال، مقابل 7,531 مليون ريال خلال 2018، بنمو بلغ 11%.