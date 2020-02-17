"أرامكو" تقود السوق السعودي للإغلاق باللون الأخضر

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على مكاسب بعدما تراجع خلال الجلستين الماضية، فيما قاد سهم "أرامكو" السوق بعدما أرتفع 0.9 في المائة.

وارتفع سهم أرامكو السعودية بعد 5 جلسات من التراجعات، فيما أستحوذ السهم على نحو 11 في المائة من حجم السيولة المتداولة.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.45 في المائة أو ما يعادل نحو 35 نقطة ليغلق عند مستوى 7872 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 2.4 مليار ريال لتواصل السيولة تراجعها، فيما بلغ حجم التداول نحو 99.22 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 124.9 ألف صفقة، فيما تعد السيولة المتداولة هي الأادنى خلال العام الحالي.

في حين ارتفع سهم "بنك ساب" بنحو 2.1%، ونحو 1.5 في المائة لسهم البنك السعودي الفرنسي، وهما الاكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد سهم أرامكو.

وتصدرت أسهم شركة الأندلس المكاسب حيث ارتفع السهم 7 في المائة، تلاه شركة الشرقية للتنمية والذي ارتفع بنحو 6 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 136 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 48 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكان سوق نمو قد تراجع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 3.4 في المائة، وبتداولات عند 40.14 مليون ريال وذلك عبر تداول 782 ألف سهم.