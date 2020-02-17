"أمانة للتأمين" تجدد تأهيلها لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن استلامها اليوم موافقة الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني على طلب تجديد تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس لمدة 3 سنوات.