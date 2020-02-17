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أخبار الشركات- محلية

"أمانة للتأمين" تجدد تأهيلها لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن استلامها اليوم موافقة الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني على طلب تجديد تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس لمدة 3 سنوات.

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