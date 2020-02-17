"سكني" يطلق 8 مخططات للأراضي في عدد من المناطق .. ويتيح اختيارها إلكترونيا

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 8 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريا ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له. داعيا المستفيدين الراغبين بهذا الخيار إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكيّة.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ اليوم أنه فعل الاختيار الإلكتروني لـ 8 مخططات جديدة موزعة على 6 مناطق توفر نحو 7108 قطع من الأرضي ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط "الأنوار" بأبو عريش في جازان الذي يوفر 4231 قطعة ومخطط "الفريدة" بالقرية العليا في الشرقية الذي يوفر 1203 أراضي ومخطط "الخرعاء" بخياش في نجران ويحوي 580 أرضا إضافة لمخطط "المزيريرات" في حائل الذي يوفر 141 أرضا مجانية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونيا.

كما أضاف "سكني" 3 مخططات جديدة في الرياض تحوي 799 قطعة أرض موزعة على مخطط "181" بالقويعية الذي يحوي 254 أرضا سكنية ومخطط "الرفيعة" بالدوادمي الذي يوفر 165 أرضا سكنية ومخطط "الخالدية" بعفيف يوفر 380 أرضا إضافة لمخطط "هجرة رغوة" برفحاء في الشمالية الذي يتيح 154 أرضا سكنية. وبين البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط (سكني) واختيار المخطط المناسب له واختيار قطعة الأرض واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونيا.

يذكر أن "سكني" قد سلم عبر منصته الإلكترونية 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال 2019 من بين 137.906 أراض وفرها للحجز إلكترونيا ضمن 146 مخططا فيما يستهدف البرنامج في 2020 تطوير 72 مخططا جديدا يوفر 90 ألف قطعة أرض حيث تم العمل مع 79 مقاولا مؤهلا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال. مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.