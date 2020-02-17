ترمب يقوم بدخول استعراضي بسيارته الليموزين في سباق دايتونا للسيارات

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم سباق دايتونا 500 الشهير للسيارات بشكل استعراضي في سيارته الليموزين على مضمار السباق بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد. وقام سائق ترامب بلفة كاملة في المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش" وسط هتافات المشجعين. وفي تعزيز لجهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه بعد تبرئته في محاكمته في مجلس الشيوخ الأمريكي قام ترامب بدور رئيس السباق الذي يجري في ولاية فلوريدا وهي من الولايات غير المحسومة في عام الانتخابات.

وأمام حشد من نحو 100 ألف شخص أعطى ترمب إشارة البدء للسباق قائلا "أيها السادة أديروا محركات سياراتكم". وخاطب ترمب مؤيديه الذين كانوا يهتفون "4 سنوات أخرى" قائلا "نحن نحب بلدنا ويشرفني حقيقة أن أكون معكم". وبعد أن طاف ركب سياراته حول جزء من المضمار توقف ترامب لالتقاط صور مع أنصاره. وكثير من الناس في القاعدة المحافظة لترمب هم من محبي سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات. وانتهزت حملة ترمب ظهوره لرفع لافتة قرب حلبة السباق وإذاعة إعلان تلفزيوني أثناء بث قناة فوكس للسباق.