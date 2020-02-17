انكماش اقتصاد اليابان 6.3% في الربع الرابع.. أكبر هبوط منذ 2014

أظهرت بيانات حكومية اليوم انكماش اقتصاد اليابان 6.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى ديسمبر، في أسرع وتيرة تقلص منذ الربع الثاني من 2014.

وبحسب (رويترز) فإن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع أسوأ كثيرا من متوسط تقديرات الاقتصاديين والذي كان لانكماش 3.7 بالمئة. ويأتي عقب نمو معدل 0.5 بالمئة في يوليو إلى سبتمبر.

ومقارنة مع الربع السابق، انكمش الناتج الإجمالي 1.6 بالمئة، بينما كان متوسط التوقعات لهبوط 0.9 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.

وتراجع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 2.9 بالمئة وانخفض الإنفاق الرأسمالي 3.7 بالمئة، في حين نزلت الصادرات 0.1 بالمئة.