وزراء الاتحاد الأوروبي يحاولون التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة العام الجديد

يعقد وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد للسنوات الست المقبلة، وذلك قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الخميس المقبل.

وبحسب (د ب أ) كان شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي قد كشف الجمعة الماضي مشروع موازنة الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة للفترة من 2021 إلى 2027 والذي جاء متفقا مع التكهنات الأولية.

وترى بعض دول الاتحاد أن دفع 1.074% من إجمالي ناتجها المحلي كحصة في ميزانية الاتحاد، تكلفة كبيرة بالنسبة لها، في حين ترى دول أخرى أن الخفض الكبير المقترح في مخصصات الدعم الزراعي وتمويل المناطق الأفقر في الاتحاد الأوروبي خطوط حمراء لا يمكن قبولها.

وأعد ميشيل مشروع الموازنة بهدف استيعاب الانخفاض الكبير في إيرادات الاتحاد نتيجة خروج بريطانيا منه حيث كانت من كبار المساهمين في ميزانية الاتحاد، بقيمة تتراوح بين 60 و75 مليار يورو (65و81 مليار دولار).

ولا توجد مؤشرات كبيرة على حدوث تقارب في مواقف دول الاتحاد بشأن مشروع الموازنة الذي تصل قيمته إلى حوالي تريليون يورو.