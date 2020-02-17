"بي سي اي" توزع 27 مليون ريال أرباح عن الـ 9 أشهر الأولى من 2019

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) بالتوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك عن الفترة المالية من 1/1/2019 وحتى 30/9/2019 الذي هو تاريخ آخر قوائم مرحلية معتمدة من الشركة. وذلك بمبلغ 27,500,000 ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10 % من رأس المال. ويعتبر هذا تعديل على التوصية السابقة بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة في 18/12/2019 التي ذكرت بتوصية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
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