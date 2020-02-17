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أخبار الشركات- محلية

"بي سي اي" توزع 27 مليون ريال أرباح عن الـ 9 أشهر الأولى من 2019

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) بالتوصية للجمعية العامة لمساهمي الشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك عن الفترة المالية من 1/1/2019 وحتى 30/9/2019 الذي هو تاريخ آخر قوائم مرحلية معتمدة من الشركة. وذلك بمبلغ 27,500,000 ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10 % من رأس المال. ويعتبر هذا تعديل على التوصية السابقة بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة في 18/12/2019 التي ذكرت بتوصية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

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