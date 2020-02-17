الربيعة: الإصابات ضربت الفيحاء

عزا حسام الربيعة نائب المشرف العام على فريق الفيحاء لكرة القدم، تراجع النتائج وخسارة آخر جولتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الحزم 2 /4 والهلال 0 /1، إلى الإصابات، وقال "الخسارتان الأخيرتان لا تعنيان أن الأداء سيئ، والإصابات ضربت الفريق قبل مباراة الحزم بيومين تمثلت في إصابة المهاجم التشيلي روني فرنانديز، بجانب غياب خط الدفاع بأكمله وفي مقدمتهم سامي الخيبري، أدملسون جيجي، والشاب مخير الرشيدي".

وأضاف "أمام الهلال قدمنا مستوى مميزا وخسرنا بصعوبة، ويملك فريقا كاملا ولا يتأثر بالنقص والغيابات، لأن البديل جاهز، وقادرون على العودة وتحسين الصورة وتعويض الغيابات والعودة للانتصارات مجددا".

وأوضح الربيعة أن إدارة الفيحاء تكفلت بعملية روني لتثبيت العظم في أحد المراكز المتخصصة في علاج الإصابات الرياضية في تشيلي، وتكللت بالنجاح، متمنيا له العودة السريعة للركض من جديد.

وعن مشاركة المدغشقري فانيفا إيما أندرياتسيما أمام الهلال بعد الاستعانة به كبديل لروني، قال "اللاعب مكسب للفريق وقدم مستوي جيدا في المباراة، والحكم مبكر على لاعب لم يتمرن مع الفريق سوى ثلاثة تدريبات، أضف إلى ذلك وصوله إلى النادي بعد رحلة شاقة وطويلة".

ويملك الفيحاء 21 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات، تعادل في ست مباريات، وخسر سبع مباريات.