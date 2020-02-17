العفالق: النقاط تسلب من الفتح

استغرب سعد العفالق رئيس نادي الفتح، ما يحدث من أخطاء تحكيمية في كثير من المباريات، كما حدث أمام ضمك التي انتهت سلبيا والفيصلي 2/2 في الجولتين الـ15 والـ18 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "ما حدث من أخطاء سلبتنا نقاطا مهمة كان الفتح الأحق بها".

وأضاف "الحكم في مباراة ضمك ألغى هدفا صحيحا، وأمام الفيصلي سجل علينا هدف من كرة كانت في الأصل ضربة مرمى، إضافة إلى أن الوقت الضائع الذي احتسبه الحكم سلطان الحربي قد انتهى ولا نعلم على أي أساس تمت زيادته".

وتابع "الحربي على أقل تقدير كان عليه أن يذهب إلى تقنية الفار، لكن حينما توجهت بسؤاله لماذا لم يفعل؟ امتنع عن الأجابة، والواجب اختيار حكام من النخبة، سواء كان حكما محليا أو أجنبيا، حيث لا مجال لأي خسارة نقاط بمثل هذه النوعية من الحكام، وسنطالب بحقوقنا في جميع المباريات المقبلة، ونحن على ثقة كبيرة باللاعبين الأبطال".

وزاد "الفريق سيعاني أربعة إيقافات بسبب الحكم الحربي الذي وزع البطاقات على لاعبينا، فيما تغاضى عن طرد لاعب للفيصلي، واحتسب ضربة جزاء مشكوكا في صحتها بجانب الهدف غير الصحيح".

يشار إلى أن اللاعبين الذين سيغيبون عن الفتح بداعي الإيقاف هم: الأوكراني ماكسيم كوفال، المغربي مروان سعدان، محمد الفهيد، توفيق بوحميد بعد تلقيهم البطاقة الصفراء أمام الفيصلي بجانب الجزائري سفيان بن دبكة، والمغربي مروان سعدان، وقاسم لاجامي.

ويحتل الفتح المركز الأخير بـ(12 نقطة)، جمعها من فوزين فقط، وستة تعادلات، وعشر خسائر.