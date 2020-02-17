متابعة الدوليين مع الأندية .. طبيا ولياقيا

طلب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، من الطاقم الفني والطبي المساعد، جمع معلومات لياقية وطبية عن بعض اللاعبين الذين يرغب في ضمهم إلى قائمة الأخضر، حيث فضل عدم اكتفائه بمتابعة مباريات الأندية واللاعبين وتدوين الملاحظات الفنية عنهم، بل توسع في جمع المعلومات لتشمل الحالة اللياقية والطبية لكل لاعب.

وكلف هيرفي، مساعده ديفيد دوسي والدكتور جمال خليفة، لتولي جمع المعلومات عن اللاعبين عبر الزيارات الميدانية لجميع الأندية، حيث يحمل الثنائي قائمة بأسماء اللاعبين وتتم زيارة النادي والالتقاء بمدرب اللياقة وطبيب الفريق، ويطلب الأول التاريخ الطبي للاعب وهل كان يعاني أي إصابة وعن البرامج العلاجية التي خضع لها في الفترة الماضية، بينما يطلب الآخر جميع القراءات الخاصة بأجهزة GBS التي يرتديها اللاعبون في التدريبات والمباريات وتحدد المستوى اللياقي لكل لاعب، وفي ضوئها يعرف المستوى اللياقي للاعب المتوقع انضمامه إلى معسكر الأخضر.

ويهدف رينارد، من هذه الخطوة معرفة وضع كل لاعب لياقيا وطبيا قبل انضمامه إلى الأخضر، وبالتالي يعد برنامج لياقي وطبي عند الحاجة، حيث سيختصر المدة الزمنية التي يحتاج إليها الجهاز لمعرفة المستوى اللياقي للاعبين المنظمين لمعسكر الأخضر.

وكان الاتحاد السعودي قد حدد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة"، لاستضافة مباراة الأخضر أمام اليمن في الـ26 من الشهر المقبل على أن تغادر بعثة الأخضر، بعد المباراة مباشرة عبر طائرة خاصة إلى سنغافورة، لمواجهة منتخبها في الـ31 من الشهر نفسه.

ويترقب الأخضر، قرار الاتحاد الدولي "فيفا"، فيما يتعلق بمواجهة نظيره السنغافوري، على ملعب جالان بيسار، ضمن المرحلة الثامنة من مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، بسبب فيروس كورونا، سواء بلعبها في الزمان والمكان المحددين أو نقلها إلى بلد آخر. ويتصدر المنتخب الأوزبكي المجموعة الرابعة بـ(9 نقاط)، وخلفه الأخضر بـ(8 نقاط) من أربع مباريات، سنغافورة (7 نقاط)، اليمن (5 نقاط)، وفلسطين (4 نقاط).