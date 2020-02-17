الشباب: صوروا «الجاليات» للإساءة لنا

نفت إدارة نادي الشباب استعانتها ببعض الجاليات الوافدة لملء المدرجات الخاصة بالجماهير في مباراة النصر 2 / 4 في الجولة الـ18 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدة أنها تعتمد الطرق القانونية المتعارف عليها والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرياضة لتحفيز الجماهير لحضور المباريات.

وأشارت في بيان لها عبر موقعها في "تويتر" إلى أن إدارة الشباب لم تلجأ لمثل هذه الأساليب في جميع المباريات السابقة التي جرت على ملعبها، وحتى في المباريات غير الجماهيرية التي تحقق فيها النسبة المطلوبة، فكيف في هذه المواجهة، وقالت "هذه الأساليب أبعد عن عملنا ونهجنا، خصوصا أن عدد أفراد هذه المجموعات قليل جدا ولا يؤثر في أعداد الحضور الإجمالية بغرض الحصول على جائزة المليون ريال".

وأضافت "كمــــــــــــــــا أن السيناريوهات التي صاحبت كل ذلك تترك عديدا من الاستفهامات ابتداء من تصوير الباصات التي تقل الجاليات قبل وصولها وحتى دخولها إلى المدرج الشبابي، وكذلك خروج هذه المجموعة بعد دقائق من بداية المباراة ويؤكد أن حضورها كان بهدف التصوير فقط للإساءة إلى الكيان، كما أن التعاطي الإعلامي الممنهج و"الهاشتاقات" الصادرة المصاحبة تثير عديدا من التساؤلات حول الغايات غير النزيهة، وحول المستفيد من إيجاد هذه الزوبعة الإعلامية، كما أن إدارة النادي باشرت في جمع المعلومات لمعرفة من يقف حول هذا العمل".