لويز: البقاء .. هدفنا الأكبر

اعترف البرازيلي أندريه لويز؛ مدرب فريق الحزم لكرة القدم، بأن فريقه كان مشكوكا في قدراته حينما وصل وأمضى على العقد بديلاً للروماني دانييل إيسايلا؛ وقال "خلال وقت قصير تمكنت من تنفيذ طريقتي في العمل التي كانت ناجحة مع نادي دايجو الكوري، لقد حققنا بالفعل الفوز في مباراتين متتاليتين مع تسجيل سبعة أهداف عقب تخطي الفيحاء 4 / 2، والاتفاق 3 / 2، الذي لم نفز عليه منذ 11 عاما، نحن بحاجة إلى الحفاظ على التواضع ومواصلة العمل بجد".

وسيستقبل الحزم، نظيره النصر، ضمن المرحلة الـ 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل في الرس.

وتابع لويز "هدفنا الأكبر البقاء في دوري المحترفين، قبل جمع النقاط الست الأخيرة كنا على بعد ثلاث نقاط من مناطق الهبوط، الآن يجب أن نبني على الصحوة التي انتظمت فريقنا بالشكل الذي يجعلنا نستمر في النتائج الإيجابية".

ميدانيا، استأنف الحزم، أمس، تدريباته تحضيرا لمواجهة النصر، بعد نهاية الإجازة التي فرضها الجهاز الفني للاعبين لـ 48 ساعة عقب العودة من الدمام، علما بأن الفريق كان قد حقق الفوز على حامل اللقب 1 / 0 في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.