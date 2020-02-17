اختبار هوساوي في العين

لم يتردد البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، في ضم المدافع عمر هوساوي إلى القائمة التي غادرت إلى الإمارات لمواجهة العين غدا في الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا، في ظل النقص الذي يعانيه خط الدفاع على أن يخضع هناك لاختبارات لياقية في التدريب الختامي تحدد قدرته على اللعب من عدمها، فيما استبعد الثلاثي عبدالفتاح آدم، عبدالله مادو، وعبدالله الخيبري لاستمرار برنامجهم العلاجي والتأهيلي.

وكان هوساوي قد عاد للمشاركة في التدريبات أمس، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعانيها.

واستهل فيتوريا في تدريب، أمس، باجتماع مع اللاعبين طالبهم خلاله بضرورة نسيان نشوة الفوز على الشباب في الجولة الـ18 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل التركيز على العين لخطف النقاط الثلاث، وقال "يجب أن نلعب للفوز، وهذا ما سنعمل عليه دائما حتى نستطيع الذهاب بعيدا في البطولة، وهي فرصة لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار في الدوري لإثبات أنفسهم".

وأدى اللاعبون الذين شاركوا كأساسيين أمام الشباب تدريبات استرجاعية بعد حصولهم على راحة يوم واحد، فيما أخضع البقية لتدريبات تكتيكية في النواحي الدفاعية والهجومية.

وطالب فيتوريا الثلاثي الأجنبي المبعد من "الآسيوية" البرازيليين بيتروس ماثيوس، ومايكون بيريرا، والنيجيري أحمد موسى، بمواصلة تدريباتهم في مقر النادي لحين عودة الفريق من الإمارات.