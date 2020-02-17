بهكلي: السومة وبلايلي إضافة لنا

أوضح الوطني مازن بهكلي، المدرب المؤقت لفريق الأهلي لكرة القدم، أن القائمة التي سيلعب بها في لقاء استقلال طهران الإيراني، ضمن مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا، ستشهد استعادة خدمات كل من السوري عمر السومة، والجزائري يوسف بلايلي، بعد شفائهما من الإصابة، وقال "هذه إضافة كبيرة لنا".

وتطرق لوضع الإصابات في الأهلي، وقال "أغلبية الإصابات التي نعانيها عضلية للإرهاق نتيجة لضغط المباريات. ونوح الموسى، تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وكذلك سعيد المولد، إصابة عضلية ويخضع الآن لبرنامج تأهيلي في جدة". وقدم بهكلي، شكره للأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم، ونائبه الدكتور ياسر محروس، على منحه الثقة في قيادته للأهلي، في المرحلة الحالية، مضيفا "أشكر الجميع في الكويت، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وكل التسهيلات للبعثة، وهذا الأمر غير مستغرب".

من جهته، قال السومة "تعرضنا لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية، وكذلك لعدد من الإصابات التي أثرت على النتائج، لكننا جاهزون لمواجهة استقلال طهران، وعلينا التركيز في الملعب فقط والابتعاد عن أي شيء خارجه".

وقال "سنلعب مواجهة قوية أمام منافس لا يستهان به، ونستهدف تحقيق الفوز وكسب النقاط للمضي قدما في مشوار دوري أبطال آسيا"، مشيرا إلى أن الجماهير الكويتية لم تقصر في استقبال البعثة منذ وصولها إلى المطار، مكملا "الأحباء في الكويت لهم مكانة في القلب ونعدهم بالانتصار".

من جهته، قال الإيراني مجيد نامجو، المدرب المساعد في استقلال طهران، الذي ناب عن المدرب فرهاد مجيدي "لقاء الأهلي، ليس سهلا، ونحترم الخصم لكننا في الوقت نفسه نستهدف النقاط كاملة بالرغم من النقص الحاد في صفوفنا لعامل الإصابات، ولدينا بدائل تتمتع بجودة عالية بحيث يمكنهم سد الفجوة".