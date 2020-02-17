الفيصل: كأس العرب تثمر نجوما

رحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمنتخبات المشاركة في كأس العرب للشباب دون 20 عاما، التي ينظمها الاتحاد العربي بالشراكة مع معهد إعداد القادة في الهيئة العامة للرياضة، في الرياض، الدمام، والخبر، خلال الفترة من 17 فبراير الحالي حتى الخامس من مارس المقبل، وقال "الاتحاد العربي يسعى لبناء منظومة رياضية متكاملة تسهم في صناعة الرياضة وتطويرها وتنميتها في الوطن العربي، ترتكز على تنمية المواهب الكروية العربية من خلال إطلاق مسابقات لمختلف الفئات العمرية ذات طابع فني وتنظيم عال، تسهم في إكساب اللاعبين خبرات فنية مفيدة لهم في مستقبلهم الرياضي".

وتابع "كأس العرب لمنتخبات الشباب صاحبة التاريخ العريق بدأت عام 1983 بكأس فلسطين، أثمرت عن كثير من النجوم العرب، واليوم تمضي نحو تحقيق أهدافها بتقديم مزيد من النجوم الأفذاذ"، متمنيا النجاح لكل المشاركين، ومن بينهم الضيفان الجديدان منتخب السنغال ومنتخب مدغشقر، وداعيا كل الجماهير الرياضية لحضور مباريات البطولة.