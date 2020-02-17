الهلال .. تعزيز الصدارة

يبحث فريق الهلال لكرة القدم عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا وتعزيز صدارته للمجموعة الثانية عندما يحل ضيفا على نظيره شباب الأهلي الإماراتي في قمة مواجهة متصدري الدوريين السعودي والإماراتي، فيما يلاقي الأهلي نظيره استقلال طهران الإيراني في الكويت، ويسعى فيها الأهلي إلى تحقيق انتصاره الأول في البطولة. وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز الهلال على شهر خودرو الإيراني 2 /0 في دبي، وباختاكور الأوزبكستاني على شباب الأهلي 2 /1 في طشقند، حيث يتصدر الهلال المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن باختاكور، بينما لا يزال شباب الأهلي وشهر خودرو بلا نقاط.

وسيكون متصدر بطولة الإمارات بفارق خمس نقاط عن العين، أمام حتمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفارق ثلاث نقاط عن النصر، لأن أي تعثر له في القمة الخليجية سيضر بحظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الثانية المؤهلة إلى دور الـ16.

ويبدو حامل اللقب القاري في أفضل أحواله في صدارة الدوري المحلي، وبداية حملة الدفاع عن اللقب، وعمد مدربه لإراحة الثلاثي عبدالله عطيف، سالم الدوسري، وهتان باهبري قبيل مواجهة شباب الأهلي.

وسيحل شهر خودرو الذي يخوض المسابقة القارية الأم للمرة الأولى في تاريخه، ضيفا على باختاكور.

وفي المجموعة الأولى المفتوحة على كل الاحتمالات، يخوض الأهلي مواجهة ضد استقلال طهران بعد إقالة مدربه السويسري كريستيان جروس، بينما يستضيف الشرطة العراقي الوحدة الإماراتي في أربيل.

وشهدت الجولة الأولى تعادلين بنتيجة 1/1 بين الشرطة واستقلال، والوحدة والأهلي.

وسيدخل الأهلي رابع الترتيب محليا، والمباراة بمدرب جديد بعد خسارته الجمعة بثنائية نظيفة أمام الوحدة في الدوري المحلي، وهو سيخوض مباراة اليوم المحتسبة على أرضه، بإشراف المدرب الوطني مازن بهكلي، ويبحث عن الفوز الأول.

ويعول الأهلي على الثلاثي السوري عمر السومة والجزائري يوسف البلايلي العائدين من الإصابة، ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر.