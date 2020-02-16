قرض إضافي يصل إلى 95 ألف ريال لمنسوبي الحرس الوطني من المدنيين

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن منح قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمنسوبي وزارة الحرس الوطني من المدنيين وذلك عبر مبادرة دعم المدنيين