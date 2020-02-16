التوتر يهيمن على المفاوضات المقبلة بين لندن وبروكسل .. وفرنسا: الطرفان سيتناحران

يترقب جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي مفاوضات يشوبها التوتر بين الاتحاد الأوروبي ولندن حول العلاقة، التي ستحكم مرحلة ما بعد بريكست، مضيفا أن الطرفين "سيتناحران".

وبحسب "الفرنسية"، قال لودريان خلال مشاركته في مؤتمر برلين "أعتقد أنه بشأن العلاقات التجارية أو آلية العلاقات المستقبلية أنهما سيتناحران كثيرا".

وأضاف "لكن هذا جزء من المفاوضات، كل طرف سيدافع عن مصالحه"، وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن "الأمل في أن تستكمل المفاوضات في أسرع وقت حتى لو كان ثمة عديد من المسائل ولدينا بنود شاقة للتعامل معها"، مضيفا "وأنا معني بأحد هذه البنود بشكل خاص.. مسألة الصيد البحري".

وسبق للوزير الفرنسي أن رأس منطقة بريتاني، التي تعد إحدى مناطق الصيد البحري الرئيسة في فرنسا، وكان لودريان قد حذر في المدة الأخيرة من أن فرنسا "لن تساوم" بشأن هذه المسألة في المفاوضات المقبلة مع لندن.

ويعتمد صيادو الدول الأوروبية بشكل كبير على المياه البريطانية، التي تشكل 30 في المائة من حجم أعمال الصيادين الفرنسيين.

وذكرت فرنسا بأن بريطانيا تصدر أغلب إنتاجها من السمك إلى دول الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى رغبتها في إجراء مساومة حول حقوق الصيد البحري خلال المفاوضات عقب "بريكست".

وتعد بريطانيا من كبار منتجي السمك، وتحظى بمياه غنية بالأسماك يصطاد فيها كثير من الأوروبيين، بدءا بفرنسيي بروتونيا والنورماندي والمنطقة الشمالية، وتصدر 75 في المائة من منتجاتها السمكية إلى الاتحاد الأوروبي.

ولن تكون لندن جزءا من السياسة الموحدة لأماكن الصيد، التي تعطي القوارب الأوروبية حقوق نفاذ متساوية لمناطق الصيد الأوروبية، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في 31 كانون الأول (ديسمبر).

ويسعى الطرفان لإبرام اتفاق تجارة بحلول ذلك التاريخ يشمل حقوق الصيد البحري، التي تمثل أهمية كبرى، خصوصا لفرنسا.

أما بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني فذكر أن "استعادة السيطرة" على الصيد البحري تمثل إحدى أهم منافع إنهاء عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.

بدورها، تسعى إيرلندا إلى عقد صفقة جيدة مع بريطانيا حول الصيد البحري، وقال ليو فرادكار رئيس الحكومة الإيرلندي للبريطانيين: "ربما يتعين عليكم تقديم تنازلات في ملفات على غرار الصيد البحري للحصول على تنازلات منا في ملفات أخرى مثل الخدمات المالية".

ويطالب صيادو فرنسا باستمرار السماح لهم بالصيد في جزيرة جيرنزي الواقعة في القنال الإنجليزي والخاضعة بشكل مباشر للتاج البريطاني.

وفي ميونخ، عد لودريان أنه "بشأن الملف الأمني، يتوجب أن نتحرك بمقتضى المصالح المشتركة" بين الاتحاد الأوروبي والبريطانيين.

ودعا إلى "تعزيز" التعاون في هذا المجال مستقبلا، سواء كان ذلك على الصعيد الثنائي أو ضمن حلف شمال الأطلسي "ولكن أيضا في تحالفات معينة بشأن عمليات تدخل يمكن أن تجمعنا".

وأشار الوزير الفرنسي بشكل خاص إلى اتفاقات "لانكاستر هاوس" في 2010، التي عززت التعاون بين باريس ولندن على صعيد الدفاع، التي تحيي الدولتان ذكراها العاشرة هذا العام، معربا عن أمله في "مواصلة" التعاون ضمن هذا الإطار "بما يشمل المسائل الحساسة".