السوق النفطية تترقب تعميق تخفيضات الإمدادات .. ومكافحة "كورونا" تنعش الآمال بتحسن الطلب

يتوقع محللون نفطيون استمرار المكاسب السعرية للنفط خلال الأسبوع الجاري بفعل التقدم في جهود السيطرة على فيروس كورونا المستجد في الصين، الذي تسبب في اتساع المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط، وزاد احتمالات ركود الاقتصاد الصيني، الذي يعد إحدى ركائز الطلب العالمي.

وقالوا إن الأسعار، حققت خلال الأسبوع الماضي مكاسب سعرية هي الأولى منذ ستة أسابيع في نهاية الأسبوع الماضي، حيث ربح خام برنت 5.23 في المائة، والخام الأمريكي 3.44 في المائة، مشيرين إلى أن السوق تتلقى دعما من اقتراب موعد اجتماع المنتجين في "أوبك+" في فيينا يومي 5 و6 آذار (مارس) المقبل لتدارس وضع السوق وسط احتمالات قوية بتعميق خفض الإنتاج في الربع الثاني وتمديد التخفيضات بشكل عام حتى نهاية العام الجاري وتدور التوقعات حول خفض جديد بنحو 600 ألف برميل يوميا.

وأضافوا لـ"الاقتصادية"، أن السوق تتطلع إلى حسم الموقف الروسي بشأن التخفيضات الإنتاجية الجديدة في مارس المقبل، التي يرى فيها كثيرون آلية مهمة لتخفيف تراجع أسعار النفط الخام ووقف نزيف الخسائر الناجم عن انتشار فيروس كورونا في الصين وعدد من الدول حول العالم، لافتين إلى أن التنسيق المتبادل بين السعودية وروسيا يلعب دورا حاسما في تحديد السياسات الحالية والمستقبلية لتحالف "أوبك+"، ومن ثم تعزيز دور التحالف في تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة، إن أسعار النفط قد تواصل تحقيق المكاسب، التي تحققت الأسبوع الماضي بفعل انحسار نسبي في المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، علاوة على الثقة بأن تحالف المنتجين في "أوبك+" قادر على دعم الأسعار من خلال تقييد المعروض بشكل أكبر.

وأضاف كيندي أن تحديات وصعوبات السوق النفطية قد تتفاقم خلال العام الجاري ما لم تتمكن الصين سريعا من السيطرة الكاملة على انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط في هذا الربع للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وذلك في ضوء احتمال استمرار الأنباء عن تفشي كورونا وتداعياتها الواسعة والمباشرة على الاقتصاد الصيني.

من جانبه، يرى دامير تسبرات، مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية، أن حالة ضعف الطلب العالمي مقابل وجود فائض كبير في العرض خلال الربع الحالي أدت- بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية– إلى هبوط أسعار الخام إلى أدنى مستوى خلال عام واحد تحت مستوى 50 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن تأثير فيروس كورونا– وفقا لبعض التقديرات الدولية المحايدة– قد يستمر على مدار العام الجاري.

وأوضح تسبرات أن موقف روسيا لا يزال غير واضح، ولكنه قد يتضح خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موعد انعقاد الاجتماع الوزراي لتجمع منتجي "أوبك+"، خاصة أن هناك مشاورات مكثفة تجرى بين الحكومة والشركات الروسية حول كيفية التعامل مع صعوبات السوق الراهنة، كما تأخذ روسيا في الحسبان توصيات اللجنة الفنية في "أوبك+"، التي أنهت أعمالها قبل أيام قليلة، وخلصت إلى التوصية بتعميق التخفيضات الحالية في الربع الثاني بمقدار 600 ألف برميل يوميا منوها بتأييد السعودية وفنزويلا ودول منتجة أخرى رسميا لهذه الخطة.

من ناحيته، يعتقد ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن إجراء مزيد من تقييد المعروض بات الخيار الوحيد لاستعادة التوازن في السوق خلال النصف الأول من العام على أقل تقدير، وسيكون ذلك مدفوعا من انخفاض الطلب النفطي بسبب تداعيات انتشار كورونا، مشددا على حاجة "أوبك+" إلى تحقيق التوافق والإجماع لاتخاذ أي قرار نهائي بشأن استراتيجية الإنتاج، وهو ما يجرى التحضير له جيدا، خاصة على مستوى كبار المنتجين وتحديدا السعودية وروسيا اللتين يقودان تحالف المنتجين.

وذكر كروج أنه في ضوء الاتصالات، التي أجراها ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي مع بعض أكبر شركات النفط في البلاد يمكن القول بأن تطورات إيجابية تحدث في إطار هذه العملية التفاوضية المكثفة، خاصة أن الوقت محدود قبل الاجتماع الوزراي، كما أن خسائر الطلب بسبب الفيروس تتسع تدريجيا بحسب تقديرات دولية عديدة، لافتا إلى أن الشركات الروسية باتت أقرب للغاية للقناعة بتمديد التخفيضات الحالية في إنتاج "أوبك+" لربع آخر، لكن لم تظهر أي مؤشرات أو بيانات بخصوص التوافق النهائي على تعميق التخفيضات الحالية.

بدورها، تقول أرفي ناهار المختصة في شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، إن الدول المنتجة في تحالف "أوبك+" لها وجهات نظر متباينة وتقديرات مختلفة لحجم الصعوبات والتحديات في السوق، ولكن ما يميزهم القدرة في أغلب الأوقات على التوافق على حلول وسط، مشيرة إلى أن السعودية كعادتها تتحمل القسط الأكبر للتخفيضات الإنتاجية وهي دوما الأكثر حماسا وتحفيزا لبقية المنتجين لتحقيق نسبة امتثال مرتفعة، بينما تلجأ روسيا في عديد من المواقف إلى نهج الانتظار والترقب لتوسيع أو تعميق اتفاق تعاونها مع "أوبك".

وتضيف أرفي أن التحالف النفطي السعودي الروسي بدأ منذ أكثر من ثلاثة أعوام ومستمر بفضل العلاقات القوية والمتينة بين القيادات في البلدين، لافتة إلى أن ما يعزز جهود "أوبك+" في السيطرة على تخمة المعروض هو ميل الإنتاج الأمريكي للتباطؤ النسبي، حيث كشفت أحدث البيانات عن انخفاض الإنتاج في داكوتا الشمالية إلى 1.475 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) بتراجع قدره نحو 3 في المائة.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من 1 في المائة في ختام الأسبوع، محققة أول مكاسبها الأسبوعية منذ أوائل كانون الثاني (يناير) مع مراهنة المستثمرين على أن تأثير الفيروس التاجي، سيكون قصير الأجل وتعلقهم بالأمل في مزيد من إجراءات التحفيز من البنك المركزي الصيني لمعالجة أي تباطؤ اقتصادي.

وبحسب "رويترز"، صعد خام برنت 98 سنتا، ما يعادل 1.74 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 57.32 دولار للبرميل، وزاد الخام 5.23 في المائة خلال الأسبوع، وهي أول مكاسبه الأسبوعية خلال ستة أسابيع.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 1.23 في المائة، لتغلق على 52.05 دولار للبرميل، وبلغت الزيادة الأسبوعية 3.44 في المائة.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش وشركاه، في مذكرة "عملية التسييل الهائلة، التي دفعت الأسعار للانخفاض بشدة الشهر الماضي من المرجح أنها اكتملت لتحل محلها عملية شراء، فضلا عن تغطية مراكز مدينة من المضاربين، الذين دخلوا السوق حديثا".

وتراجع برنت نحو 15 في المائة منذ بداية السنة لعوامل منها بواعث القلق من أن يضر الفيروس بالاقتصاد العالمي، لكن معنويات السوق تحسنت مع إعادة فتح مصانع في الصين، وقيام الحكومة بتخفيف السياسة النقدية بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويرى دان برويليت، وزير الطاقة الأمريكي أن تأثير تفشي الفيروس في الصين على أسواق الطاقة العالمية هامشي، ومن المستبعد أن يؤثر بصورة مأساوية في أسعار النفط حتى مع هبوط الطلب الصيني بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وفي مواجهة تراجع الطلب، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون حلفاء، في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، خفض الإنتاج بما يصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا.

من جهتها، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بأعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي لتصل إلى 435 مليون برميل، وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أن ترتفع المخزونات ثلاثة ملايين برميل.

ونمت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وأظهرت البيانات ارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير 48 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية، بينما انخفضت مخزونات البنزين 95 ألف برميل إلى 261.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أن ترتفع 546 ألف برميل.

ونزلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليوني برميل إلى 143.2 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 557 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 806 آلاف برميل يوميا إلى 4.01 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

ورفعت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع حتى في الوقت الذي يعتزم فيه المنتجون مواصلة خفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة للعام الثاني على التوالي في 2020.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة أضافت حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير، ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 676 حفارا.

كان عدد الحفارات العاملة 854 في ذات الأسبوع قبل عام، وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات في المتوسط بعد أن ارتفع بمقدار 138 في 2018 مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعي المساهمين إلى عوائد مالية أفضل في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.

وعلى الرغم من تراجع عدد الحفارات، التي تحفر آبارا جديدة في العام الماضي، واصل إنتاج الولايات المتحدة النفطي الارتفاع لأسباب من بينها أن إنتاجية الحفارات المتبقية- كمية النفط، التي تنتجها الآبار الجديدة لكل منصة- زادت إلى مستويات قياسية في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة.

لكن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الإنتاج في الأعوام المقبلة بعد أن ارتفعت 18 في المائة في 2018 و11 في المائة في 2019.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام نحو 9 في المائة في 2020 إلى 13.3 مليون برميل يوميا و3 في المائة في 2021 إلى 13.7 مليون برميل يوميا من المستوى القياسي البالغ 12.2 مليون برميل يوميا في 2019.

ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة في المتوسط 791 حفارا، وتنتج معظم منصات الحفر النفط والغاز.