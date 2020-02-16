قال البنك المركزي المصري اليوم إن مصر حققت ملياري دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج في نوفمبر 2019 بزيادة من 1.9 مليار دولار في نوفمبر عام 2018.
وأضاف البنك إن هذه التحويلات تمثل زيادة سنوية تبلغ 12.1 في المائة. وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى ملياري دولار في نوفمبر 2019
قال البنك المركزي المصري اليوم إن مصر حققت ملياري دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج في نوفمبر 2019 بزيادة من 1.9 مليار دولار في نوفمبر عام 2018.
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