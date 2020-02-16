أنت هنا

  • الرئيسية
  • مصر
  • ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى ملياري دولار في نوفمبر 2019

أخبار اقتصادية- عالمية

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى ملياري دولار في نوفمبر 2019

"الاقتصادية" من الرياض

قال البنك المركزي المصري اليوم إن مصر حققت ملياري دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج في نوفمبر 2019 بزيادة من 1.9 مليار دولار في نوفمبر عام 2018.
وأضاف البنك إن هذه التحويلات تمثل زيادة سنوية تبلغ 12.1 في المائة. وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر.

إنشرها

سمات

البنك المركزي المصري مصر العملة الأجنبية الاقتصاد المصري اقتصاد مصر الاقتصاد العالمي

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية