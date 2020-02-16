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أخبار الشركات- محلية

"المتحدة للتأمين" تعلن عن تجديد تأهيلها لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إستلامها موافقة الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني على إعادة تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ 15 فبراير 2020.

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