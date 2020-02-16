"السريع" : نسبة تغطية اكتتاب الطرح المتبقي 858 % بقيمة 28.6 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن نتائج فترة الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 858.1%. حيث بلغت عدد الأسهم المباعة 1.93 مليون سهم وبلغ إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها 28.6 مليون ريال ومتوسط سعر البيع للأسهم المباعة 14.79 ريال للسهم الواحد وصافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 9,257,853 ريال وتاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 26 فبراير.